FC Famalicão: Luiz Júnior renova até 2026

O jovem guarda-redes do FC Famalicão, de 20 anos, prolongou o contrato até 2026.

Luiz Júnior chegou ao emblema famalicense na época passada, oriundo Mirassol, e depois de uma considerável evolução nos sub-19 e sub-23, foi promovido à formação principal esta temporada, pela qual já conta 11 jogos.

«É um orgulho renovar contrato com um clube ao qual estou muito grato. Deu-me a possibilidade de cumprir o sonho de jogar no futebol europeu e é um clube que pretendo ajudar a crescer», palavras do jogador.