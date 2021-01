FC Famalicão: Kraev confirmado

O FC Famalicão acaba de confirmar que Bozhidar Kraev é reforço até ao final da presente temporada.

O búlgaro, de 23 anos, vinculou-se ao clube num acordo que prevê a opção de compra do passe do jogador que vem do Midtiylland.

O médio está de regresso à Liga NOS, onde jogou na temporada passada, ao serviço do Gil Vicente FC, tendo-se destacado pelos golos que marcou. Já na presente época participou em quatro jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões ao serviço do Midtjylland, clube pelo qual defrontou Liverpool, Ajax e Atalanta.

O novo camisola 10 do FC Famalicão, que tem sido presença assídua nas convocatórias da seleção principal da Bulgária, somando 22 internacionalizações, garante que «conhecer o futebol português fez-me aceitar voltar. Penso que será uma adaptação rápida e venho com o objetivo de jogar e ajudar a equipa».