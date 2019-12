O Futebol Clube de Famalicão promove, este sábado, uma iniciativa no âmbito do projeto Famalicão Futuro. A ação, que decorre no Estádio Municipal de Famalicão, às 15 horas, tem o propósito de proporcionar um momento de interação entre jogadores da equipa principal e das equipas de formação. A sessão será orientada pela equipa técnica liderada por João Pedro Sousa e pode ser acompanhada pelos sócios e adeptos do clube.