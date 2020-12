Antes do final do ano, e depois do jogo da Taça de Portugal, no próximo sábado, em Vila do Conde, o FC Famalicão vai cumprir duas jornadas da I Liga.

A 18 de dezembro, às 20h30, a equipa treinada por João Pedro Sousa joga em Portimão, e fecha 2020 com a receção ao Gil Vicente, a 27 de dezembro, às 15 horas