FC Famalicão joga em Vila Nova de Gaia acesso às meias finais da Taça

A equipa feminina do FC Famalicão vai defrontar a AD Grijó nos quartos de final da Taça de Portugal, assim determinou o sorteio realizado na tarde desta quarta-feira. O encontro está marcado para as 15 horas do dia 16 de fevereiro, em casa da formação de Vila Nova de Gaia.

A AD Grijó compete na série C da 2.ª divisão, sendo segunda classificada, com 26 pontos, os mesmos do líder que é o Boavista. O FC Famalicão é líder incontestado da série B, com 33 pontos.

O sorteio determinou, ainda, os seguintes confrontos: Fut. Benfica-Estoril; Ovarense-Braga; Benfica-Amora.