FC Famalicão: João Neto, o mais jovem de sempre na I Liga

João Neto, aos 17 anos, já faz parte da história do FC Famalicão. O jovem jogador foi uma das apostas do treinador João Pedro Sousa, durante a segunda parte do jogo contra o Sporting, disputado no passado sábado, 5 de dezembro, e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a atuar pelo emblema famalicense na I Liga.

O jogador foi lançado aos 60 minutos de jogo e, aos 17 anos e 6 meses, tornou-se, dessa forma, o mais novo a atuar pelo clube no principal campeonato do futebol português, suplantando nomes como Tiago, Nehuén Pérez, Gustavo Assunção e Luiz Júnior.