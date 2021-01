FC Famalicão: João Marques renova até 2023

O treinador João Marques vai continuar à frente da equipa feminina do FC Famalicão até 2023. A renovação do contrato decorreu, esta tarde, na Academia do clube.

Na ocasião, Jorge Silva, presidente do emblema famalicense, assinalou que esta decisão é para dar continuidade «e fortalecer este projeto» do futebol feminino, com o treinador a manifestar «o sentimento de gratidão por confiarem em nós».

Dirigente e treinador olham para a segunda fase da Liga BPI, apuramento de campeão, com vontade de «discutir a vitória em cada jogo» a começar já este sábado, em Alcochete, diante do Sporting. «Vamos começar uma nova etapa, onde temos uma grande ambição. Estamos preparados para fazer o melhor na competição», regista João Marques.

O clube está em todas as frente – campeonato, taça e taça da liga – «e tudo vamos fazer para trazer títulos para Famalicão, mas sempre respeitando cada adversário e, assim sendo, estaremos mais perto do sucesso. O nosso foco é lutar pela vitória a cada jogo. Todos os jogos serão uma final».

Jorge Silva recordou que este projeto do futebol feminino tem cerca de ano e meio, registando apenas uma derrota. São 292 golos marcados e apenas 11 sofridos. «É um registo que nos orgulha, fruto de um trabalho extraordinário a que queremos dar continuidade com esta renovação. É um enorme prazer continuarmos a fazer esta viagem juntos», agradeceu o dirigente à equipa técnica, votos que alargou «às excelentes atletas que temos e que fazem do plantel uma autêntica família».