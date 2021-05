FC Famalicão: Ivo Vieira põe de lado a ganância, mas pede ambição

Ivo Vieira não esperava que o FC Famalicão estivesse, na última jornada do campeonato, a lutar por um lugar nas competições europeias. «Se dissesse que acreditava era um grande mentiroso. Obviamente, aquilo que me foi proposto, perante a situação do Famalicão na altura, era conseguir sair da posição em que estava. Essa era a prioridade».

Em março, quando chegou, o treinador resgatou a equipa da penúltima posição, deu-lhe um novo rumo e trouxe-a para um patamar que, na altura, não estaria nas cogitações de muitos.

Na noite desta quarta-feira, em Moreira de Cónegos, o FC Famalicão terá de vencer a equipa da casa e esperar que o Vitória e Santa Clara percam as suas partidas. Só assim se cumprirá o sonho europeu que, na época passada, fugiu nos últimos minutos do campeonato.

Na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Moreirense, o treinador Ivo Vieira garantiu que o foco é o jogo e a luta pelos três pontos, «deixando de parte a ganância e correr atrás da ambição. Seremos ambiciosos perante o que queremos e podemos fazer, que é ganhar o jogo. O resto é o que a tabela ditar», concluiu.

O Famalicão é nono da classificação, com 40 pontos (os mesmos do Moreirense, que é oitavo). Vitória SC e Santa Clara, ambos com 43 pontos, ocupam a sexta e sétima posições.