FC Famalicão: Heriberto reforça ataque

Tal como Cidade Hoje tinha avançado, Heriberto Tavares é reforço do FC Famalicão até ao final da época.

O avançado, de 23 anos, com formação no Sporting e Benfica, chega dos franceses do Brest.

Depois de duas temporadas na II Liga pela equipa B do SL Benfica, atuou na Liga NOS pelo Moreirense FC e Boavista FC, tendo completado 60 jogos.

«O Futebol Clube de Famalicão é uma equipa competitiva e que joga sempre para ganhar. Vou trabalhar muito para ajudar o clube a atingir os objetivos que se propõe alcançar», promete o extremo.