O médio do Futebol Clube de Famalicão Guga, que testou positivo à Covid-19, e esteve impedido de dar o seu concurso à equipa, está disponível para o jogo com o Rio Ave. A partida disputa-se na tarde deste sábado, às 15 horas, em Vila do Conde, e diz respeito à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Recordamos que Diogo Queirós também já recuperou da Covid-19 e é mais uma solução para o treinador João Pedro Sousa.