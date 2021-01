O habitual titular da baliza do FC Famalicão, Luíz Júnior, não fez parte das opções do treinador João Pedro Sousa para o jogo em Tondela. O jovem guarda-redes encontra-se, desde a passada semana, em isolamento profilático por contacto de alto risco com COVID-19 positivo.

No jogo deste domingo, que o Famalicão perdeu, por 1-0, Vaná Alves foi o titular na baliza famalicense.