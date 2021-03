FC Famalicão: Goleada para a história

O resultado de 0-4 do Futebol Clube de Famalicão em casa do Marítimo, na Madeira, foi a maior goleada do clube famalicense fora de casa em jogos do escalão maior do futebol português.

O triunfo no Funchal foi superior à marca de 3-5 do Futebol Clube de Famalicão frente ao Barreirense, na temporada de 1978/79. Na altura, a equipa orientada por Mario Imbelloni disputava a 26.ª jornada e os golos foram marcados por Palheiras, Lula, Rufino e Jacques (2).

No passado domingo, o FC Famalicão marcou quatro golos, mas sem sofrer, e os autores foram Ivo Rodrigues e Anderson, com dois golos cada.