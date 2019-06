FC Famalicão foi buscar dois reforços ao Benfica

O emblema famalicense continua a anunciar novos reforços. Os mais recentes vêm do SL Benfica: Guga Rodrigues e Diogo Gonçalves. O médio Guga, de 21 anos, assinou contrato por cinco temporadas, enquanto que o extremo Diogo Gonçalves, de 22 anos, vem por empréstimo.

Guga jogou, na última temporada, pelos gregos do Panetolikos, enquanto que Diogo Gonçalves alinhou no Nottingham Forest. Em declarações ao site do clube, Guga Rodrigues prometeu o seu empenho para ajudar «a concretizar os objetivos do clube», enquanto que Diogo Gonçalves deu conta da sua ambição para que o FC Famalicão se afirme no patamar mais alto do futebol nacional. Os dois novos reforços elogiaram, ainda, a massa adepta famalicense que tem uma enorme paixão pelo clube.