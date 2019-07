FC Famalicão estreia-se na 1a Liga nos Açores

O FC Famalicão estreia-se na liga Nos a 11 de agosto, nos Açores, em casa do santa Clara. O primeiro jogo em casa é 18 de agosto, com o rio ave. O sorteio realizado está noite, no palácio da Bolsa, no Porto, determinou, ainda, que a equipa treinada por João Pedro Sousa, enfrenta o Sporting, em Alvalade, a 22 de setembro, na jornada 6. Duas jornadas depois, o FC Famalicão visita o FC Porto. O confronto com o Benfica, atual campeão nacional, acontece a 15 de dezembro, em Lisboa.

No sorteio da taça da liga, o emblema famalicense entra na segunda fase da prova, a 3 de agosto, recebendo o vencedor do jogo Covilhã – Varzim.