FC Famalicão espera dificuldades mas quer manter-se na frente da classificação

Para o jogo deste sábado, na Vilas das Aves, o treinador do Futebol Clube de Famalicão espera um jogo difícil ante um adversário «muito motivado», acredita.

João Pedro Sousa diz que o Clube Desportivo das Aves vai procurar retificar os 5-1 sofridos com o Rio Ave, na jornada anterior, mas avisa que a sua equipa também quer regressar às vitórias e, assim, continuar no primeiro lugar da Liga NOS. «Vai ser um jogo muito competitivo, com duas equipas a quererem retificar os resultados da jornada anterior». O técnico do emblema famalicense espera «muitas dificuldades, mas para as quais estamos preparados. O Aves tem jogadores muito interessantes e um treinador muito experiente, que incute na sua equipa uma forte vontade de vencer. Mas nós também queremos a vitória», avisa.

O primeiro lugar na classificação, a par do Sporting, é encarado com normalidade, «porque trabalhamos para começar bem o campeonato. No entanto, o nosso foco é o trabalho, o treino e cada jogo é encarado com o objetivo de o vencer».

O jogo entre o Clube Desportivo das Aves e o Futebol Clube de Famalicão acontece na tarde deste sábado, a partir das 16h30, com acompanhamento integral na CIDADE HOJE Rádio.

Foto arquivo, FC Famalicão