FC Famalicão empata em Vigo

Aproveitando a paragem do campeonato, o líder da Liga NOS viajou, na manhã desta sexta-feira, até Vigo para um treino com o Celta e que acabou empatado, a 1 golo.

A equipa espanhola adiantou-se no marcador, no início do segundo tempo, e Nico Schiappacasse restabeleceu a igualdade pouco depois dos 65 minutos.

Nesta partida, o técnico João Pedro Sousa utilizou Vaná, Patrick William, Roderick Miranda, Riccieli, Alex Centelles, Guga, Ofori, Pedro Gonçalves, Walterson, Nico Schiappacasse e Diogo Gonçalves.

Antes, na manhã de quinta-feira, na Academia do Sporting Clube de Braga, a formação famalicense teve mais um encontro de preparação frente à equipa B bracarense. A partida terminou com a vitória (2-1) da equipa arsenalista, com o golo famalicense a ser marcado por Anderson.

Nesta partida foram utilizados Vítor Caetano, Konaté, Cafú Phete, Clayton, Josh Tymon, Jorge Pereira, João Neto, Ruben Lameiras, Brian, Anderson e Fábio Martins. No decorrer do encontro foi ainda utilizado Camará.

Foto: FC Famalicão