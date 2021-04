O Futebol Clube de Famalicão acaba de emitir uma nota de pesar pelo falecimento de Mário Rodrigo Ribeiro da Mota Reis, ex-presidente do clube na época de 1980/81.

O clube apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos do sr. Mário do Tanoeiro, como era conhecido.

O funeral realiza-se este sábado, às 11h30, em Antas S. Tiago, na capela Nossa Senhora da Conceição e Almas, cerimónia reservada à família. Irá a sepultar no cemitério local.