A equipa de sub-23 do FC Famalicão vai em desvantagem para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Revelação.

Ao final da manhã desta terça-feira, no Parque Desportivo de Amares, o conjunto famalicense perdeu, 0-1, com o Estoril. O golo foi sofrido já perto do final do encontro.

O jogo da segunda mão realiza-se no dia 4 de maio, às 15 horas, em casa do Estoril Praia.