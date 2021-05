FC Famalicão é entidade formadora de cinco estrelas

O FC Famalicão passa a ser Entidade Formadora 5 Estrelas, o máximo que existe neste patamar. Anteriormente, o clube dirigido por Jorge Silva estava acreditado com 4 estrelas, mas subiu ao topo «fruto do constante investimento em infraestruturas que fizemos na Academia e pela excelência dos recursos humanos que temos ao nosso dispor», reconheceu o dirigente. Neste particular, Jorge Silva assinala o trabalho de todo o grupo, mas sinaliza Fernando Marques, o coordenador da formação do clube.

Deste modo, o Futebol Clube de Famalicão está no restrito grupo de clubes «Entidade Formadora 5 estrelas» pela Federação Portuguesa de Futebol.

No processo de certificação são avaliadas várias componentes como o planeamento e orçamento, estrutura organizacional e regulamento interno, recrutamento ou angariação, formação desportiva, acompanhamento médico-desportivo, acompanhamento escolar, pessoal e social, recursos humanos, instalações, logística e produtividade. O FC Famalicão subiu ao topo da certificação «como prova do bom trabalho que todos têm desenvolvido para engrandecer, ainda mais, este clube. É um orgulho para nós, como o será para todos os nossos sócios e adeptos», conferiu Jorge Silva.