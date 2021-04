FC Famalicão é a equipa portuguesa que mais aposta nos jovens

O FC Famalicão é o primeiro emblema nacional referenciado no mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES) que analisou a percentagem de minutos que cada clube deu a jogadores abaixo dos 21 anos nas competições internas.

Foram analisadas, até 6 de abril, 999 equipas, divididas por 71 campeonatos do mundo, e a equipa agora treinada por Ivo Vieira é a primeira de Portugal – 92.º lugar – com uma percentagem de 19,9 por cento de minutos dados a jogadores com menos de 21 anos ao longo de um total de 25 jogos. Recorde-se que o emblema famalicense tem uma média de idades de 23,4 anos.

O Boavista é o segundo clube nacional mencionado no estudo, na posição 123 deste ranking.