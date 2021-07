Dylan Batubinsika é o mais recente reforço do FC Famalicão, com contrato válido por quatro épocas. O defesa central, de 25 anos, atuou nos belgas do Antuérpia nas últimas quatro temporadas. Produto da formação do Paris Saint-Germain, Dylan Batubinsika representou as seleções jovens da França.

Em 2017/2018 representou o Antuérpia, emblema pelo qual cumpriu mais de 70 jogos no campeonato e teve a oportunidade de competir na Liga Europa.