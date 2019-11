FC Famalicão domina na Gala do Desporto

O Futebol Clube de Famalicão foi o grande vencedor de mais uma Gala do Desporto de Famalicão. Na noite desta segunda-feira, o clube arrecadou os troféus Famalicenses D´Ouro de melhor treinador, Rui Baptista; melhor associação desportiva; melhor dirigente, Miguel Ribeiro e, ainda, o Prémio Excelência atribuído a Jorge Silva. Na ocasião, o presidente do FC Famalicão, enalteceu o trabalho de todos naquele que diz ser um projeto grandioso para Vila Nova de Famalicão.

Já o presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, que foi distinguido como dirigente do ano, fala de um prémio individual que resulta de um coletivo muito forte e empenhado.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, enalteceu o trabalho e mérito desportivo dos famalicenses, sublinhando os títulos nacionais e internacionais de muitos.

A Gala do Desporto decorreu na noite desta segunda-feira, no Pavilhão Municipal, num espetáculo que ainda consagrou como melhor árbitro Teresa Oliveira; e Inês Silva e Francisco Silva, como atletas revelação. O Duatlo de Famalicão, organizado pela Associação Amigos do Pedal, foi distinguido como Evento Desportivo.

Durante a sessão foram homenageados todos os atletas famalicenses com títulos nacionais e internacionais nas mais diversas modalidades.