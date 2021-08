FC Famalicão disponibiliza testes à Covid-19 aos adeptos

O Futebol Clube de Famalicão volta a disponibilizar testes à Covid-19 aos adeptos que não conseguem marcar um teste antes do jogo do próximo domingo, dia 8 de agosto. Para que o público possa assistir ao confronto entre o FC Famalicão e o Paços de Ferreira, deve adquirir o bilhete e satisfazer as recomendações e requisitos da Direção-Geral da Saúde para entrada no Estádio Capital do Móvel. Consequentemente, as pessoas devem apresentar o Certificado Digital Covid-19 válido que comprove a vacinação completa ou um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do início da partida.

Perante as dificuldades de marcação de testes à Covid-19, o FC Famalicão estabeleceu uma parceria com a empresa Prestige Health, na qual os portadores de bilhete e sócios do clube podem realizar um teste por 10 euros. O agendamento dos testes pode ser efetuado através do contacto 916 638 570. Os sócios vão ter de fazer o teste no sábado de manhã.

Os bilhetes para a primeira partida da Liga Bwin podem ser adquiridos por 10 euros. Os ingressos ficam disponíveis para compra a partir de sexta-feira, dia 6 de agosto, na Loja Oficial.