O jovem defesa central do FC Famalicão regressou aos treinos, depois de cumprir o período de quarentena, após acusar positivo à covid-19.

Diogo Queirós esteve fora dos planos de João Pedro Sousa nos confrontos com o Paços de Ferreira e com o Sporting, e pode ser mais uma solução para o eixo da defesa para o confronto deste sábado, em Vila do Conde. A partida com o Rio Ave, a contar para a Taça de Portugal, joga-se a partir das 21 horas.