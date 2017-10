FC FAMALICÃO DESCONTENTE COM DATA DO JOGO COM O SPORTING

O jogo entre o Sporting e o FC Famalicão, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, foi marcado para o dia 16 de novembro, às 20h30, com transmissão televisiva.

A data não agrada à direção do Futebol Clube de Famalicão, com Jorge Silva a assumir que há interesses que se sobrepõem aos do futebol. «Gostávamos que os nossos simpatizantes pudessem acompanhar a equipa, fazer a festa, porque a Taça de Portugal é isso mesmo», disse o dirigente, que já manifestou o seu desagrado por um jogo numa quinta-feira à noite, a mais de 300 km de distância. Jorge Silva recorda, ainda, que no domingo anterior, a equipa desloca-se a Lisboa para defrontar o Cova da Piedade.

O FC Famalicão pretendia que o jogo fosse numa sexta-feira ou num sábado, até porque esse fim-de-semana está reservado para a Taça de Portugal.

Nesta 4.ª eliminatória, a AD Oliveirense recebe no Campo de Ribes o Marítimo, do treinador Daniel Ramos, que já orientou o FC Famalicão.