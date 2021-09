O Futebol Clube de Famalicão anunciou, na tarde desta quinta-feira, a contratação de Bernardo Silva.

O jovem médio, de 20 anos, atuava no Feyenoord e vinculou-se ao emblema famalicense para as próximas três temporadas. O jogador tem no currículo mais de 30 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.