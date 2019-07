FC Famalicão continua no mercado à procura de um central, um médio e um avançado

Algumas centenas de adeptos presenciaram, na manhã desta sexta-feira, o primeiro treino aberto do FC Famalicão. O momento foi aproveitado pelo clube para os seus responsáveis fazerem o balanço de 15 dias de trabalho.

Miguel Ribeiro, diretor executivo da SAD, assume que o plantel ainda não está fechado e que o clube continua no mercado para contratar, pelo menos, um defesa central, um médio e um avançado. O dirigente confere que a preparação está a decorrer dentro do esperado «em busca da estabilidade na 1.ª Liga. Estamos absolutamente tranquilos, focados no que falta e contentes com o que temos, estando nós a trabalhar para dar as melhores soluções à equipa técnica».

O treinador João Pedro Sousa está contente com o envolvimento e compromisso dos jogadores durante esta fase de preparação. «Estamos muito satisfeitos com os jogadores que chegaram e vamos fechar o plantel com mais jogadores de qualidade». A preparação está a decorrer «dentro do esperado. O plantel está confiante, tivemos duas semanas de trabalho muito boas, com os jogadores a assimilarem as novas ideias e métodos de trabalho».

Os jogadores Defendi e o reforço Ruben Lameiras também falaram aos jornalistas. Ambos deram conta da qualidade do plantel que trabalha para que o Famalicão alcance os seus objetivos neste regresso, 25 anos depois, à 1.ª Liga.

O Futebol Clube de Famalicão procedeu a alterações no planeamento da pré temporada. O estágio, inicialmente marcado para o Centro Desportivo Rosa Náutica de Quiaios, vai, afinal, decorrer no Open Village Sports Hotel & SPA Club, em Guimarães, entre os dias 14 e 20 de julho. Esta alteração, segundo o emblema famalicense, deveu-se ao facto de o centro de estágios de Quiaios não reunir as condições inicialmente acordadas entre as partes.

Relativamente ao calendário da pré-época, a partida com Vitória SC mantém-se no dia 14 de julho, à porta aberta, no Complexo do Vitória SC. Durante o estágio, o FC Famalicão realiza, ainda, mais um jogo, frente ao CD Feirense, no dia 20 de julho, à porta fechada. O jogo com a Académica de Coimbra, agendada inicialmente para 17 de julho, foi anulado.