FC Famalicão continua a reforçar-se

O Futebol Clube de Famalicão continua ativo até ao fecho do mercado de transferências. Depois da contratação de Alhassane Sylla, o clube anunciou esta quinta-feira um novo reforço.

Trata-se de Pathé Ciss, um médio de 24 anos, jogador senegalês, que se junta ao compatriota Sylla, também contratado ao União da Madeira.

Pathé Ciss é um médio que atua no centro do terreno, fez parte da sua formação no Dínamo de Zagreb e na última época, o serviço do União da Madeira realizou 35 jogos, e marcou dois golos, um deles no estádio municipal aquando da visita dos madeirenses a Famalicão.

Ciss vem por empréstimo até ao final da temporada.