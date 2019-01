FC Famalicão continua a reforçar-se para atacar subida de divisão

Luís Rocha, ex- Dínamo de Minsk, da Bielorrússia é o mais reforço do Futebol Clube de Famalicão. O defesa central, natural de Guimarães, conta com mais de 40 jogos na 1.ª Liga e mais de 100 jogos na 2.ª Liga, com passagens pelo CD Feirense, SC Covilhã e Vizela FC. Com toda a sua formação no Vitória SC, Luís Rocha alinhou, esta época, em quatro jogos da Liga Europa.

O defesa central assinou até 2021 e junta-se aos reforços de inverno Vítor Garcia (ex-Vitória SC), Damien Furtado (ex-Rio Ave) e Benny Ashley-Seal, proveniente dos ingleses Wolverhampton FC.