FC Famalicão consciente das dificuldades que vai encontrar no jogo frente ao FC Porto

No próximo domingo, dia 15 de agosto, o FC Famalicão defronta o FC Porto, numa partida a contar para a segunda jornada da Liga Portugal Bwin. O confronto desenrola-se no Estádio Municipal de Vila Nova de Famalicão, pelas 18h00. Para o treinador da equipa famalicense, Ivo Vieira, o Famalicão vai jogar contra um «opositor forte, que luta por objetivos diferenciados» dos do clube. No entanto, notou que vão entrar na partida a acreditar que conseguem atingir o melhor resultado, mas também «conscientes das dificuldades» que vão encontrar.

Ivo Vieira destacou a força dos adversários, sublinhando a «linha defensiva alta e rápida, a força nos duelos, o meio campo intenso, a frente de ataque com dois homens muito móveis, que também seguram muito bem a bola, e o jogo à profundidade». O Porto «é no seu todo uma equipa competitiva e muito forte e nós temos de estar à altura», admitiu. A equipa dos dragões é «pragmática, com qualidade, com jogadores de muita valia e com um jogo muito prático a agressivo na procura da baliza adversária», declarou. Tendo em conta estas características, o Famalicão preparou-se, na última semana, para evitar que o Porto chegue à balizada dos famalicenses «o menor número de vezes».

Os objetivos do treinador para o confronto passam por «causar perigo na defesa dos dragões, tirar bola ao Porto e conseguir estar em posse da bola o mais tempo possível». Adicionalmente, «o meu desejo é que em qualquer campo, as minhas equipas consigam discutir o jogo e que consigam, dar sinais que o podem ganhá-lo», afirmou.

O mercado de transferências encontra-se aberto até ao fim do mês de agosto. Para o treinador, esta possibilidade vai trazer à equipa «os ingredientes» que precisam para que a formação consiga atingir os seus objetivos e satisfazer as suas necessidades. «Vamos compor o plantel conforme aquilo que são as nossas necessidades e pontualmente devemos fazer mais duas ou três entradas», declarou Ivo Vieira, referindo que, se houver uma saída, vão colmatar a questão.