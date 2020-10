FC Famalicão conquista Grande Prémio do Júri Coletivo d´”O Minhoto”

A organização de “O Minhoto” – Troféus Desportivos procedeu, esta semana, à entrega dos troféus aos premiados da XXIII edição. Os prémios foram entregues de forma descentralizada, em dias distintos, nos concelhos de origem de cada um dos premiados e numa cerimónia que contou apenas com a presença destes e dos convidados para a entrega dos mesmos.

Entre os premiados desta edição, realce para o Futebol Clube de Famalicão, com o Grande Prémio do Júri Coletivo. O ciclista Tiago Machado levou para casa o troféu “Consagração”, Sofia Oliveira triunfou nas “Artes Marciais”, André Carvalho é o “Minhoto Ciclismo 2019”, Tiago Reis conquistou o troféu “Desportos Motorizados” e Vanessa Rodrigues o troféu “Voleibol”.

Nesta XXIII edição, há 12 concelhos com premiados e um terço dos troféus individuais (8, num total de 24) foram entregues a senhoras, dado relevante, pois os prémios de cada área são atribuídos ao mérito sem o fazer por distinção de género.

Os 28 troféus foram atribuídos segundo votação de um extenso júri – do qual Cidade Hoje faz parte desde a primeira edição – composto por 97 elementos, entre jornalistas desportivos de órgãos locais, regionais e nacionais dos diferentes meios de comunicação social, e ainda entidades ligadas ao desporto.

A iniciativa contou com colaborações diversas, entre as quais os Municípios da região Minho, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Confederação do Desporto de Portugal, o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal, a Fundação Inatel, o Turismo do Porto e Norte de Portugal, várias federações e associações de clubes, além das restantes pessoas e entidades envolvidas no fenómeno desportivo da região.