FC Famalicão confirma Vaná como reforço

Tal como CIDADE HOJE anunciou no passado sábado, o guarda-redes Vaná é reforço para a baliza do FC Famalicão. O jogador, de 28 anos, assinou até ao final da temporada, por cedência do Futebol Clube do Porto.

Vaná chegou a Portugal em 2016 para o CD Feirense e, depois, ingressou no Futebol Clube do Porto, emblema que representou nas duas últimas épocas e pelo qual festejou um campeonato nacional e uma Supertaça Cândido Oliveira.

Vaná revela-se «agradado por continuar no patamar mais alto do futebol português» e assume que FC Famalicão «foi a escolha certa para a minha carreira».