FC Famalicão confirma Ivo Rodrigues

O jovem, de 25 anos, vem do Antuérpia e assina contrato até 2024. Ivo Rodrigues foi formado no FC Porto e, depois de passagens por outros emblemas nacionais, estava a cumprir a terceira época ao serviço do clube belga.

«Sou mais um para ajudar o clube a chegar a lugares superiores na classificação. A equipa gosta de ter bola e assumir o jogo, características que encaixam no meu estilo de jogo». São estas as primeiras palavras de Ivo Rodrigues.

O extremo ajudou o seu clube a conquistar a Taça e a qualificar-se para a Liga Europa; soma várias internacionalizações pelas seleções nacionais jovens, com participação no Europeu de sub-19 e Mundial de sub-20.