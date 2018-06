FC Famalicão confirma entrada de Quantum Pacific Group na SAD

Em comunicado emitido esta sexta-feira, o FC Famalicão confirmou a notícia avançada na última edição do CIDADE HOJE, da aquisição de 51 por cento do capital da Sociedade Anónima Desportiva, por parte do Quantum Pacific Group, cujo principal acionista é Idan Ofer.

O FC Famalicão fala num novo parceiro «que traz uma alteração no paradigma de gestão do futebol profissional», tendo como meta colocar o clube entre os melhores nacionais. Esta alteração traz, também, Miguel Ribeiro, o novo CEO do clube, um famalicense que depois de 7 anos de funções no Rio Ave FC, «traz a experiência e conhecimento para o projeto de evolução que se pretende concretizar».

O novo responsável máximo pela gestão de toda a estrutura do FC Famalicão está «entusiasmado» com o desafio, tanto mais que Vila Nova de Famalicão é terra onde nasceu e cresceu. Miguel Ribeiro sente-se «honrado e responsabilizado com a possibilidade de participar de uma história única no futebol português». Assume a «absoluta confiança» de que estão reunidas «todas as condições para que se possa alcançar o sucesso», pois, a seu ver, «foi possível juntar um investidor prestigiado e credível de dimensão mundial a um clube com um potencial de desenvolvimento enorme».

Vila Nova de Famalicão é, para o novo CEO, «uma terra de gente apaixonada pelo seu clube, seguramente capaz de ajudar a colocá-lo entre os melhores do futebol português». É esse, garante, o objetivo «que vamos perseguir a partir de hoje, com profissionalismo reforçado, ambição firme e uma paixão absoluta».

O novo Conselho de Administração é composto por três elementos: o presidente do clube, Jorge Silva, pelo representante do Quantum Pacific Group, Amit Singh, e integra ainda Miguel Ribeiro.

O presidente do clube, Jorge Silva, também prevê o sucesso, mas recorda que foram longos meses de negociação com a Quantum Pacific que, agora, se concluem. «Quando nós, direção do Futebol Clube de Famalicão, decidimos procurar parceiros para alavancar o crescimento que todos julgamos necessário para a afirmação no panorama do futebol nacional. Definimos o perfil de quem connosco queríamos. Procuramos parceiros que se identificassem com os valores do clube e dos seus 86 anos de história, com uma filosofia ganhadora, e que assumissem um caminho de crescimento, mantendo a identificação à nossa massa adepta, ao concelho, e que nos dessem garantias de que este caminho seria trilhado».

A experiência adquirida pelo Quantum Pacific na gestão no futebol e no meio empresarial é, para a direção, «uma referência, que sustenta a nossa escolha. E o caminho que, em conjunto, delineamos, assenta no princípio de que Futebol Clube de Famalicão é uma marca identificativa das suas gentes; um património que está enraizado, que vamos potenciar e vai levar-nos à afirmação e ao reconhecimento que todos almejamos». Assim, prossegue Jorge Silva, «vamos continuar e crescer, com o know-how e o valor acrescentado que os nossos parceiros nos trazem».

Amit Singh, do Quantum Pacific, fala entusiasmado sobre este novo projeto. «Quando nos apercebemos que o FC Famalicão procurava investimento, ficamos de imediato interessados, pois o clube tem todas as possibilidades para ser uma grande equipa com a sua base de adeptos leal e apaixonada e com a sua história orgulhosa», acreditando «que há uma tremenda oportunidade de fazer crescer este clube para uma presença constante e sustentável no futebol português. Estamos honrados de ter sido tão bem recebidos no clube e esperamos ansiosamente atingir o sucesso em conjunto».

O Quantum Pacific Group é um grupo internacional de negócios e investimento em diferentes áreas e detém indústrias tão diferentes como companhias de navegação, geração de energia, refinação de petróleo, produção automóvel e, mais recentemente, tem investido no desporto. É, por exemplo, acionista no Atlético de Madrid desde novembro de 2017 onde, presentemente detém 32% do clube espanhol.