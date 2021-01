FC Famalicão confirma contratação de Rúben Vinagre

O emblema famalicense acaba de confirmar a contratação, até ao final da época, de Rúben Vinagre.

O jovem defesa, de 21 anos, vem emprestado pelos ingleses do Wolverhampton, clube pelo qual realizou 30 jogos na Premier League. Esta época, esteve cedido ao Olympiacos, assinalando-se a estreia do novo reforço do Famalicão na Liga dos Campeões.

Rúben Vinagre regressa ao futebol nacional e à Liga portuguesa «uma das que mais valoriza os jovens jogadores. Estou feliz por poder jogar num clube que me possibilita essa oportunidade», diz o jogador que, no currículo conta com títulos europeus de sub-17 e sub-19, ao lado de Diogo Queirós, novamente companheiro de equipa.