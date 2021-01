FC Famalicão confirma Alexandre Guedes

O FC Famalicão acaba de anunciar a contratação de Alexandre Guedes, até 2024. O jovem avançando, de 23 anos, regressa ao futebol nacional depois de uma passagem pelo Japão, por empréstimo do Vitória SC.

«Já acompanho o FC Famalicão há muito tempo. Tem um projeto aliciante e, deste modo, é um excelente clube para progredir a minha carreira». São estas as primeiras palavras do novo reforço para o treinador João Pedro Sousa.

Guedes é produto da formação do Sporting e do seu currículo consta uma Taça de Portugal, ao serviço do Aves.