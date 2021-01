FC Famalicão: Competência nos livres diretos

O momento de inspiração do sérvio Andrija Lukovic, na marcação de um livre direto, que valeu a vitória nos Açores, ante o Santa Clara, coloca o FC Famalicão no topo de um ranking que engloba as Ligas do Top 6 na Europa.

A equipa treinada por João Pedro Sousa é a que mais vezes (4) obteve golo na transformação de livres diretos. Ao golo de Lukovic somam-se o tento de Fernando Valenzuela, no duelo frente ao Clube Sport Marítimo e, ainda, os golos de Jhonata Robert nos jogos frente ao Boavista Futebol Clube e Sporting Clube de Portugal.