Depois de eliminar o Belenenses SAD, com duas vitórias (2-1 e 0-1) nos quartos-de-final da Taça Revelação, a equipa de sub-23 do FC Famalicão começa, esta terça-feira, a discussão por um lugar na final.

O jogo da primeira mão das meias-finais, frente ao Estoril Praia, está marcado para as 11H30 desta terça-feira, no Parque Desportivo de Amares. Este encontro será transmitido no Canal 11.