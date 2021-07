É no dia 24 de julho que o FC Famalicão dá o pontapé de saída na nova época desportiva. Neste dia, às 17, a equipa de Ivo Vieira joga no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, diante do Feirense.

Este jogo diz respeito à primeira fase da Allianz Cup (Taça da Liga).