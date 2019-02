FC Famalicão com «grande vontade» de regressar às vitórias

Rafael Defendi, Ricardo Fernandes, Ricardo, Ângelo Meneses, Jorge Miguel, Luís Rocha, Joel Monteiro, Pathé Ciss, Deni Hocko, Capela, Fabinho, Filipe Oliveira, Damien Furtado, Feliz, Walterson, Anderson, Benny Ashley-Seal e Fabrício são os jogadores escolhidos por Sérgio Vieira para o confronto deste sábado, às 17 horas, ante o Académico de Viseu.

No lançamento do jogo, o treinador do FC Famalicão promete um grupo comprometido com «uma grande vontade em conquistar os três pontos». Apesar dos dois últimos desaires, Sérgio Vieira, diz que o foco está «nas coisas positivas e nunca no que acontece de menos bom nos jogos. Mesmo nos momentos menos bons, nas nossas derrotas, fomos sempre uma equipa muito competitiva, muito aguerrida e muito organizada» analisou.

Sobre o Académico de Viseu FC, o técnico deixou a certeza de que é uma equipa «muito difícil e complicada e só um FC Famalicão determinado e com atitude vencerá».