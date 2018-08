O FC Famalicão realiza, este sábado, dois jogos de preparação, os últimos antes de entrar em competição na II Liga.

Assim, pelas 10h30, no Municipal de Famalicão, recebe a equipa B do Sporting de Braga, um dos seus adversários na II Liga. Às 18h00, o conjunto famalicense joga no Municipal de Fafe, frente ao conjunto local, que se prepara para disputar o Campeonato de Portugal.

Os adeptos que queiram assistir a este último encontro, pagam cinco euros.