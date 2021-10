FC Famalicão cede oito jogadores às seleções nacionais de futebol

Nos próximos dias a Academia do FC Famalicão vai ficar mais vazia, com várias atletas fora do seu espaço habitual em representação de Portugal.

A guarda-redes Rute Costa voltou a ser chamada pelo selecionador nacional, Francisco Neto, para os próximos compromissos da Seleção principal no apuramento para o mundial de 2023, contra a Sérvia e a Bulgária.

Dani Ferreira e Campino estarão ao serviço da Seleção B, para estágio de preparação em Melgaço, entre os dias 17 e 25 de outubro. Já Joana Prazeres, Leonor Miller e Ana Cruz são escolhas de José Paisana para a Ronda 1 de qualificação sub-19 para o Campeonato da Europa, entre os dias 12 e 25 de outubro.

Por último, Matilde Faria e Rita Cunha, sub-17, são escolhas de Marisa Gomes para estágio de preparação em Melgaço, entre os dias 18 e 20 de outubro.

