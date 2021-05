FC Famalicão, CD Lousado, GD Joane e Ruivanense AC recebem placas de certificação da época 19/20

A Associação de Futebol de Braga entregou, na tarde de quarta-feira, as placas aos clubes que obtiveram a Certificação na época 19/20. A cerimónia, adiada devido à pandemia da Covid-19, decorreu em três momentos ao longo da tarde, respeitando as indicações da Direção-Geral da Saúde.

Dos vários clubes do distrito distinguidos como Entidade Formadora, realce para o FC Famalicão, com 4 estrelas (o máximo são 5 estrelas); Clube Desportivo de Lousado e Grupo Desportivo de Joane, 3 estrelas; e Ruivanense Atlético Clube, 2 estrelas.

Na segunda época do novo modelo de certificação de entidades formadoras, implementado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em estreita colaboração com as Associações Distritais e Regionais (ADR), o distrito de Braga destacou-se com um crescimento de 190% com 23 entidades certificadas. Na época 2018/2019 tinham sido certificadas 8 entidades.