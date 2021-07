FC Famalicão: Bruno Alves prestes a ser anunciado

O FC Famalicão publicou uma “Instastory” que faz antever o anúncio de Bruno Alves como reforço para a nova época desportiva. Nas redes sociais, o emblema famalicense publicou uma fotografia do pai do jogador, Washington Alves, que jogou no clube em 1984/85. A oficialização da contratação do experiente defesa central deverá ser feita ainda no decorrer desta quinta-feira.

Bruno Alves, 39 anos, que nas últimas épocas representou os italianos do Parma, tinha vários convites, mas foi convencido pelo projeto apresentado pela SAD do FC Famalicão.