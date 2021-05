FC Famalicão: «Aqui ninguém se verga. Até ao fim»

No início do mês de março, com o FC Famalicão no penúltimo lugar e dois treinadores depois, Ivo Vieira chegou ao clube. Na ocasião, em entrevista exclusiva a CIDADE HOJE, Miguel Ribeiro, presidente da SAD, mostrava uma confiança inabalável na manutenção da equipa na Liga NOS. «Isto não é como começa. É como acaba» disse na ocasião o dirigente, asseverando que «aqui ninguém se verga. Até ao fim».

A verdade é que decorridos cerca de dois meses o FC Famalicão garantiu a permanência e, mais ainda, pode chegar a um lugar europeu. Tudo para decidir na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas, em Moreira de Cónegos, diante do Moreirense, equipa com iguais expetativas.

A equipa de Ivo Vieira terá de vencer a formação da casa e esperar que o Vitória e Santa Clara percam as suas partidas.

Na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Moreirense o treinador da equipa famalicense assumiu que o foco é o jogo e a luta pelos três pontos. «Seremos ambiciosos perante o que queremos e podemos fazer, que é vencer. O resto é o que a tabela ditar», concluiu.

O Famalicão é nono da classificação, com 40 pontos (os mesmos do Moreirense, que é oitavo). Vitória SC e Santa Clara, ambos com 43 pontos, ocupam a sexta e sétima posições.