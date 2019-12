FC Famalicão apresenta uma mascote jovem e solidária

A SAD do FC Famalicão apresentou, na tarde deste sábado, o Fama, a nova mascote do clube.

Na pista de gelo instalada na cidade, o presidente da SAD famalicense, Miguel Ribeiro, disse que a mascote simboliza as crianças e a paixão.

A paixão pelo clube e a paixão de ajudar quem precisa, com a venda dos dois primeiros livros do Fama a reverter a favor de instituições sociais.

“Era uma vez o Fama” e “O Fama e os Cinco” são as duas publicações que contam, aos mais novos, as aventuras e histórias do Fama.

O resultado da venda destas publicações – outras virão -, será atribuído a instituições famalicenses. «O Famalicão é o clube das nossas crianças e é um orgulho vermos que temos o futuro assegurado. O Fama e os livros simbolizam que queremos estar junto das pessoas, ajudando quem precisa, e representa o amor que todos temos pelo clube e por Famalicão. Por isso, apelo à sua compra»,pediu Miguel Ribeiro.