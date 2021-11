O Futebol Clube de Famalicão atualizou recentemente a sua página oficial na internet.

Em fcfamlicao.pt os utilizadores poderão continuar a ficar a par de todas as novidades do universo do emblema famalicense. Para os sócios, o clube continua a disponibilizar uma área que lhes é totalmente dedicada, onde podem, por exemplo, atualizar os seus dados.

Mantém-se online a loja do clube, na qual qualquer internauta pode fazer a compra de equipamentos e acessórios do FC Famalicão.