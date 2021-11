FC Famalicão ajuda a formar craques da leitura

O Futebol Clube de Famalicão respondeu ao repto da Associação de Futebol de Braga e participou nos “Craques da Leitura”, iniciativa do Plano Nacional de Leitura 2021 que decorreu na Escola EB1/JI de Lousado.

Esta segunda-feira, Heriberto Tavares e Rute Costa, das equipas masculina e feminina, estiveram frente a frente perante uma jovem plateia e deram “alguns” toques ao nível de leitura. Heriberto Tavares escolheu os livros “Era uma vez o Fama” e “O Fama e os Cinco” para reforçar juntos das crianças a importância de criar hábitos de leitura.

As histórias da mascote do Futebol Clube de Famalicão – de fácil e cativante leitura – serviram de mote para o extremo estimular os alunos do Pré-Escolar e Primeiro Ciclo a descobrirem o prazer de pegar num livro e fazer com que esta seja uma atividade rotineira na vida dos mais novos. Os dois atletas deixaram um forte apelo para que as crianças nutram um carinho e atenção muito particulares pela leitura, fonte de conhecimento.