FC Famalicão: Afonso Rodrigues assina contrato profissional

O jovem Afonso Rodrigues, de 18 anos, firmou um contrato profissional para as próximas três temporadas com o FC Famalicão – Futebol SAD.

O extremo chegou ao clube na temporada 2015/2016 e disputou o Campeonato Nacional nos escalões sub-15, sub-17 e sub-19 ao longo das últimas épocas. Na presente temporada vai estrear-se a nível sénior, integrando a equipa sub-23 do Futebol Clube de Famalicão.

«Esta é uma prova de confiança por parte do clube nas minhas capacidades. Vou continuar a trabalhar com empenho e dedicação para ajudar o clube e poder concretizar o objetivo de subir à equipa principal», confessou Afonso Rodrigues, que se apresenta como um jogador «com boa capacidade de explosão e que remata bem fora da área»