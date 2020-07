FC Famalicão: Adeptos acreditam na Liga Europa

Não faltam, pela cidade, tarjas com palavras de incentivo ao FC Famalicão. Os adeptos estão contentes com a prestação da equipa e, com o aproximar do final do campeonato, acreditam, cada vez mais, que os comandados de João Pedro Sousa podem chegar às competições europeias.

O FC Famalicão joga na noite desta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Municipal, tendo como adversário o Benfica, o único dos três grandes a quem o emblema famalicense ainda não conseguiu vencer na presente época.

Acompanhe todas as incidências desta partida na Cidade Hoje Rádio.